密醫為婦換假牙害口水直流被檢舉 嘉檢聲請簡判

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義縣6旬施姓男子被控非牙醫師，竟替民眾看診治療並裝設假牙，去年7月間幫婦人裝假牙，婦人因口水直流檢舉，施男坦承「執業」半年，嘉檢偵結，依違反醫師法聲請簡判。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，65歲施男未取得合法牙醫師資格，竟在水上鄉的住處替民眾進行咬模製作假牙等相關醫療行為，看診1次收費新台幣100元，若裝設全口活動式假牙1次收費2萬元。

檢方表示，施男於去年7月間，為陳姓婦人看診及裝置假牙，事後雙方發生消費糾紛，陳婦向嘉義縣衛生局檢舉，嘉義縣水上分局員警於去年11月間持搜索票執行搜索，查扣牙齒治療台、治療器具一批等證物。

嘉義縣衛生局指出，陳婦因裝置假牙後，嘴巴卻會不自主一直在流口水，質疑施男有「醫療」疏失，事後則向衛生局檢舉。

嘉義縣警察局水上分局表示，施男在自宅前懸掛「自己名字」的招牌，有牙齒問題的民眾都熟門熟路過來看診；未領有齒模製造技術員登記證的施男供稱，在自宅僅「執業」半年。

案經警方函送法辦，施男於警訊及偵查中均坦承不諱，嘉檢偵結，依違反醫師法聲請簡易判決處刑。

衛生局籲請民眾，需尋求專業合格醫師看診，切勿聽信不具醫師資格人員說法，更勿因價格低廉或方便選擇密醫看診，避免因器械消毒不完全，增加各項傳染病風險及衍生醫療糾紛事件。（編輯：謝雅竹）1130419