彰化無照牙醫執業多年 二審改判1年沒收543萬元

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（中央社記者蘇木春台中16日電）梁姓男子無牙醫資格涉在彰化縣從事牙醫工作多年，一審依違反醫師法判刑2年、緩刑5年，沒收犯罪所得新台幣2100萬元；二審改判刑1年、緩刑4年，沒收543萬元，可上訴。

依據檢方起訴書指出，國中畢業、未取得合法牙醫資格的梁姓男子（69歲）自述從小學習治療牙齒及製作假牙技術，他從民國77年起在彰化縣住處開設鑲牙所從事牙醫業務。

起訴書表示，梁男在鑲牙所擺設牙科治療椅、器材等診療設備，自行替患者安裝假牙、牙套、根管治療等醫療行為，其中安裝1排至2排假牙費用約3萬元至10萬元不等，平均月收約5萬元。

彰化縣警察局芳苑分局接獲舉報於112年7月間前往搜索，扣得固定牙齒黏著劑、注射器、麻醉注射劑、牙科器械、預約本、收據等證物，檢方偵辦後，依違反醫師法將梁男起訴。

一審的彰化地方法院審理時，梁男坦承犯行，法官考量犯罪動機基於謀生、須扶養妻子及子女等生活狀況、無前科紀錄，依違反醫師法判處有期徒刑2年、緩刑5年，並應於判決確定4年內向公庫支付150萬元，未扣案犯罪所得2100萬元沒收。

梁男不服，提出上訴。二審的台灣高等法院台中分院審理，合議庭查出，梁男自83年7月間才遷入彰化縣目前現址，他原先供述從事相關行業35年，疑因時隔久遠，記憶模糊而粗略自白，且並無任何積極證據足證明他自77年間起經營，難認與事實完全相符。

合議庭審酌，梁男年齡已高，經查獲此件違法犯行後，歷經偵審及科刑教訓，當知所警悟而無再犯之虞，且已逾勞動工作者強制退休年齡，不易再獲有報酬工作，沒收犯罪所得應扣除平均餘命15年，得維持生活條件所必要費用。

二審日前改判梁男有期徒刑1年、緩刑4年，並應於判決確定後2年內向公庫支付50萬元，犯罪所得543萬餘元沒收，可上訴。（編輯：戴光育）1130316