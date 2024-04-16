台中和牛燒肉店食材逾期 9名消費者提申訴

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉食材逾期，法制局長李善植今天指出，有消費者表示吃了拉肚子，已收到9人提申訴案，其中6人是一起去消費近3萬元，將協助和解及求償。

位在西屯區號稱頂級的燒肉店「和牛EMPEROR」，遭檢舉食材逾期，台中市衛生局表示，查獲8種逾期食材，包括日本豆瓣醬、韓國豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮飲料、石榴濃縮飲料、味噌、牛肉及冷麵等，共12品項逾期，依食安法規定，1品項開罰新台幣12萬元，12品項共開罰144萬元。

李善植在市議會接受媒體聯訪時表示，目前法制局接獲9名消費者提出消費申訴案，其中有表示要退費的，也有表示吃了肚子不舒服，有拉肚子情形，這些消費者都可以透過消費申訴管道，法制局會積極協助，包括後續和解跟求償。

李善植指出，9名消費者中有6人是一起去消費，6人共消費了快3萬元，至於他們是否使用到逾期食材，衛生局會後續追查。

李善植說，目前感到身體不適的消費者，有些持有單據，希望業者賠償；大多數消費者看到新聞，發現有過期食材，要求業者就消費金額退費。

對於如何協助消費者求償，李善植表示，將由消保官積極介入，如果業者確實販賣過期肉品給消費者，造成消費者損害，消費者可進行合理求償。（編輯：郭諭儒）1130416