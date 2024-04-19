中經院看好出口揚帆啟航 上修今年經濟成長率至3.38%

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中經院今天發布最新經濟預測，將2024年經濟成長率上修至3.38%，並看好出口回溫，不過受到電價上漲因素影響，今年消費者物價上漲率（CPI）預估值調升至2.30%，持續高於2%的通膨警戒線。

中經院今年1月的經濟預測，估2024年全年經濟成長率為3.10%，CPI則為1.88%；今天最新預測，考量全球商品貿易可望由2023年的負成長4.51%轉為今年的正成長5.08%，略高於疫情前的平均水準，加上人工智慧（AI）科技應用需求推升出口，帶動台灣出口表現，因而上修台灣全年經濟成長率至3.38%，增加0.28個百分點，成長模式呈現「內外皆溫」。

中經院預測，商品及服務輸出將甩開去年負成長的陰霾，從2023年的負4.32%，轉為今年成長5.63%。中經院院長葉俊顯表示，樂觀看待今年的出口表現，經濟情勢將「揚帆啟航」。

內需方面，葉俊顯指出，去年消費基期較高，又有403花蓮地震、國內旅遊成本墊高等因素，使得民眾轉往國外消費，今年消費未能進一步升溫，估成長率為2.09%。

值得注意的是，中經院對今年民間投資看法依舊保守，預估連續2年負成長，去年衰退11.60%後，今年也負成長0.2%。

葉俊顯說明，台灣央行意外升息，加上全球經濟存在諸多不確定性，廠商對於擴大投資抱持遲疑態度，導致民間投資微幅負成長。

國發會經濟發展處處長吳明蕙則說，她的看法比較樂觀，從中經院、台經院的調查，都顯示製造業廠商對於未來展望趨於正面，且政府推動淨零轉型、能源轉型，以及引導企業步向數位化，這些都有利於民間投資活絡。

葉俊顯補充，當前廠商投資較為審慎，但隨著出口成長、全球終端需求復甦，以及生成式AI商機爆發，未來民間投資應有調漲空間。

至於民眾關注的通膨議題，在進口物價走升、國內電價調漲等因素下，中經院調升CPI年增率至2.3%，顯示今年物價上漲壓力仍存。

雖然中經院估今年經濟成長率重回3%之上，但也提醒，主要國家貨幣政策動向、中國經濟成長走勢及兩岸關係、國內投資支出及廠商信心展望，以及地緣政治、全球經濟零碎化及供應鏈重組，均是牽動經濟發展的不確定性。

吳明蕙說明，中國房地產問題很大，因此政府把投資引導至製造業，但製造業大量生產、投資，國內消費卻疲弱，因而將出海口瞄準國外；中國持續向外輸出低價產品，衝擊美歐外銷表現，引來國際反撲，美歐啟動反制、貿易壁壘再次浮現。

吳明蕙接著說，中國與其他西方國家的緊張關係不只在貿易領域，科技發展、供應鏈脫鉤等情況，促使中國努力自立自強，追求供應鏈安全性及科技自主，這些發展可能進而影響全球及台灣，必須持續關注。（編輯：潘羿菁）1130419