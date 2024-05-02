4月PMI走揚 中經院：製造業復甦、景氣微風中揚帆

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中經院今天公布4月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）維持緊縮，但指數回升1.5個百分點至49.4%，為2023年3月以來最佳水準。中經院院長葉俊顯表示，製造業前景仍有不確定性，不過復甦態勢愈來愈明顯，情勢如同「微風中揚帆啟航」。

葉俊顯說明，美中市場訂單有回溫現象，帶動新增訂單、生產指數雙雙轉為擴張，然而，電子暨光學和基礎原物料等產業，廠商回報訂單還是短單、急單居多，交通工具產業則面臨對手低價搶市，導致採購政策和未來展望較保守。

中經院調查顯示，製造業未來6個月展望指數連續3個月擴張，不過速度趨緩，指數回跌1.2個百分點至55.2%。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，PMI持續緊縮，但愈來愈接近50%的榮枯線，凸顯在人工智慧（AI）題材拉動下，製造業景氣緩步回溫，已經看到成長曙光。

簡錦漢認為，近來地緣政治風險升溫，中東戰事、俄烏戰爭持續，且美國跟台灣仍有通膨問題，會增添台灣景氣成長之路的脆弱性，「但回溫方向是蠻確定的」。葉俊顯補充，政經不確定性影響下，各產業的復甦腳步將不一致。

中經院今天同步公布的4月非製造業採購經理人指數（NMI）連續18個月擴張，指數續揚0.6個百分點至54.1%；未來展望指數連續6個月擴張，但回跌4.2個百分點至54.9%。葉俊顯形容，服務業現在是「晴空萬里偶有雲」。

葉俊顯說明，後續將邁入母親節檔期以及內需產業的旺季，但4月地震影響部分內需住宿餐飲的商業活動與訂單，加上電價調漲帶來通膨預期，央行意外升息也使營運成本提高，以及台股創史上單日最大跌幅，使部分內需產業對未來看法轉為持平或緊縮。

簡錦漢表示，也要注意通膨會不會讓終端需求受影響，進而影響內需溫度。（編輯：林淑媛）1130502