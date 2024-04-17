中國首季經濟成長超預期 因投資與進出口帶動

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（中央社台北17日電）中國官方公布首季國內生產毛額（GDP）成長5.3%超預期，專家歸因於基建和製造業投資強勁拉抬加上進出口復甦共「三駕馬車」推動所致，不過首季的消費增速放緩，固定資產投資受房地產拖累，仍浮現隱憂。

中國媒體經濟觀察報16日報導，中國第一季的基礎設施投資比去年同期增加6.5%，製造業投資則比去年同期成長9.9%。

至於在貨物進出口方面，首季貨物進出口總額人民幣10兆1693億元（下同，約新台幣45兆）年增5.0%。出口5兆7378億元，增長4.9%；進口4兆4315億元，增長5.0%。進出口相抵，貿易順差1兆3063億元。

啟錸研究院首席經濟學家潘向東表示，設備更新升級等穩經濟、穩內需政策的發力，以及出口短期韌性的維持，為製造業投資提供了一定支撐。因此，短期製造業投資仍將維持一定成長速度。

他說，第一季中國外貿表現優於預期，儘管短期內受到地緣政治等不確定因素的干擾，但出口保持正成長仍有支撐。

潘向東表示，下半年，隨著歐美央行可能進入降息，可望進一步提振海外商品需求，而海外需求韌性將持續為中國的後續出口提供強力支撐。

如是金融研究院院長、中國民營經濟研究會副會長管清友分析，5.3%的GDP增速已經超出市場原先5%的預期。由於去年基數相對較低，預計今年第2季GDP成長率也將有較好表現。

他說，在宏觀政策的扶持和外部環境持續改善的前提下，今年全年GDP成長率可望達到5%。

不過消費放緩和固定資產投資受房地產拖累，仍是當前中國經濟的隱憂。

統計顯示，2024年第一季中國社會消費品零售總額較去年同期成長4.7%，成長速度較去年同期下滑1.1個百分點，3月份社會消費品零售總額較去年同期成長3.1%，相較於1月至2月下滑2.4個百分點。

中國國務院發展研究中心研究員張立群表示，去年消費和服務業的恢復性成長受疫情防控放開的特殊性因素影響，這些因素不可持續，因此工業和投資是今年經濟可持續回升的主要力量。

潘向東則說，當前中國消費持續改善的基礎尚不牢固，居民消費意願、消費能力的提升，都需政策加強力道。

此外，中國首季固定資產投資（不含農民）超過10兆，雖較去年同期成長4.5%，但房地產投資仍是主要拖累項，今年前3月房地產開發投資超預期下滑9.5%，為近5年同期最低水準。

北京大學光華管理學院院長劉俏說，今年下半年存在著許多不可預測的事情，包括一些國家政府首長的選舉，這些可能影響國際貿易和中國企業出口，維持投資強度抵銷房地產投資下滑帶來的影響也很關鍵。

張立群表示，2024年要充分發揮政府投資的拉力與放大效應。在克服市場引導的投資收縮過程中，政府的角色至關重要。

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中國國家統計局副局長盛來運16日召開記者會也說，從恢復程度來看，中國的消費恢復不如生產，中小微型企業的恢復不如大企業，經濟恢復存在明顯的不平衡性，「大家對這個數據的感受，可能就有一定的不同認識」。

盛來運稱，下一步，在繼續加強經濟回升向好基礎的同時，要進一步關注經濟發展的不平衡性，尤其是要關注中小微企業的發展。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130417