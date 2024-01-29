振興股市 中國將強化公司市值管理考核

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國國務院國資委今天召開會議，表示將全面展開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現。A股低迷之際，會議指出，此舉是要傳遞信心、穩定預期、更好回報投資者。

中證網報導，國務院國資委29日召開中央企業、地方國資委考核分配工作會議，會議指出，上市公司市值管理考核，堅持過程和結果並重、激勵和約束對等，量化評價央企上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作舉措和成效，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。

今年國資委將建立考核「雙加分」機制——分檔設置效益指標考核目標，對跑贏國民經濟增速的企業給予考核加分，同步設立提質增效特別獎，對作出突出貢獻的企業再給予額外加分，引導央企積極確定挑戰性目標。

中國化學工程集團今天在互動平台上回答投資者提問時表示，市值管理方法包括但不限於：提升價值創造能力、科學規範公司治理、提高資訊披露品質、增強投資者溝通推介、合理制定股東分紅政策、大股東增持與上市公司回購等，公司會根據市場、監管以及投資者訴求統籌考慮。

啟錸研究院首席經濟學家潘向東表示，全面推動上市公司市值管理考核，此舉有望進一步推動央企控股上市公司強化價值管理、提升股東回報水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國官方早在去年就推出一系列政策支持股市，包含財政部下調了證券交易印花稅、鼓勵中國的散戶投資者重返市場、證監會承諾放寬指數基金註冊條件並讓外國投資者更容易購買股票。不過，股市起色有限。

近期官方又研議動用人民幣2兆元救市，中國人民銀行日前宣布2月5日降準2碼外，中國證券監督管理委員會28日宣布自今日起全面暫停限售股出借，管控放空。與此同時，國務院國資委強調會全面展開上市公司市值管理考核。（編輯：張淑伶/唐佩君）1130129