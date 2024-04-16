中國Q1經濟成長率5.3% Fed降息變數添不確定性

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中國國家統計局今天發布第一季經濟成長率5.3%。分析指出，數據優於市場預期；美國聯準會和其他發達經濟體尚未表現降息急迫性，這恐為中國經濟實現強勁復甦增添不確定性。

路透社16日報導表示，房地產危機是拖累中國經濟主因，中國政府一貫地透過加大基礎建設提振經濟，試圖挽救企業信心、消費者謹慎支出態度等；中國人民銀行（央行）也承諾加大經濟政策支持力道。

報導提到，分析師預計銀行存款準備金率和利率將會進一步下調。

報導指出，美國聯邦準備理事會（Fed）和其他發達經濟體尚未表現出降息緊迫性，中國可能面臨更長時間的出口成長低於平均水準，這將打擊政策制定者實現強勁經濟復甦的希望；中國政府還得應對中美貿易、技術、地緣政治等緊張情勢。

對於第一季經濟成長率5.3%，中國業界一片看好。

第一財經16日報導引述多名專家剖析，直指這是「開門紅」，為實現全年經濟成長率目標5%左右打下基礎。

粵開證券首席經濟學家羅志恆分析，第一季數據表現得益於地方政府積極落實中央經濟工作會議的部署，還有政策、金融加大對實體經濟支持力道，以及去年增發國債在今年第一季使用等。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，第一季經濟表現「開門紅」，主要有3個因素。第1個，降準、貸款市場報價利率（LPR）降息相繼落地；近期政策推動大規模設備更新和耐用消費品以舊換新等措施，展現內需提振效果，基礎建設投資保持較快成長也是原因。

王青提到，再者，服務消費、製造業投資較快成長，顯示目前經濟內生成長動能也在改善；第3個，受到週期性因素等影響，年初海外需求整體回暖。

財信研究院副院長伍超明認為，目前外部環境複雜嚴峻、國內有效需求不足，基礎建設投資仍需要保持一定強度；增發特別國債以及後續可能推出的財政工具，可為基礎建設投資提供額外資金支持，今年基礎建設投資成長率可達8%左右。（編輯：唐佩君）1130416