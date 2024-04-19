房仲：首季房價指數勝去年同期 估全年房價漲幅明顯

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（中央社記者潘智義台北19日電）永慶房產今天指出，2024第1季全台房價指數漲幅較2023年第1季全面攀升，預估2024年的房價漲幅恐將更為明顯。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同產製的「政大永慶房價指數」，運用永慶房產集團內部成交數據，編製2020年第1季至2024年第1季的房價指數變化，並比較5年間第1季房價指數漲幅。

數據顯示，2022年第1季全台、六都及新竹縣市房價漲幅全數突破雙位數，年增率分別為台北11.6%、新北12.5%、桃園17.1%、台中17.9%、台南27.6%、高雄23%，其中，新竹縣市房價指數漲幅更是高達35.5%。

永慶房產說明，雖然漲幅隨後於2023年第1季和2024年第1季都出現收斂，但是2024年第1季全台、六都及新竹縣市的房價指數漲幅，卻又比2023年第1季全面攀升。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2020、2021年全球受疫情衝擊，以美國為首的重要大國祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。大量的資金湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，也造成2022第1季的房價指數較2021年同期大漲，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是突破2成。

另外，台灣經濟表現亮眼，景氣燈號從2023年下半年開始由藍轉綠，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠；再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。觀察2024年第1季的房價指數漲幅較2023年同期全面攀高，今年房價漲幅恐將令人有感。（編輯：張良知）1130419