資通外銷倍增挹注 4月出口年增4.3%寫連6紅

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布4月出口374.8億美元，為歷年同月次高，年增4.3%連6紅；其中，資通與視聽產品再次成為出口頂梁柱，4月外銷117.4億美元，年增1.1倍，雙創歷年單月的次高紀錄。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額374.8億美元，年增4.3%；進口金額310.2億美元，年增6.4%。累計前4月出、進口值均為歷年同期第2高，分別年增10.6%、3.8%。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月向為產業淡季，出口值低於原預期，主要有3大原因。首先，全球景氣雖有好轉，不過整體回溫動能偏和緩；第二，人工智慧（AI）商機維持強勁，但智慧手機、個人電腦的復甦狀況不算太理想；第三，多數傳產貨類仍受制於需求面偏弱，且面臨國際競爭壓力，接單穩定度尚未看到明顯改善。

反映在出口主要11大貨品，蔡美娜指出，4月呈現「綠中一點紅」，僅資通與視聽產品為正成長，其餘均是年減格局。

資通與視聽產品4月出口117.4億美元、年增1.1倍，蔡美娜表示，這2項數據都創下歷年單月次高紀錄，背後原因是AI等新興科技應用需求不墜，強力推升伺服器、顯示卡出貨。

電子零組件4月出口129.5億美元、年減17.7%，蔡美娜指出，對照到進口電子零組件，其實從去年12月就開始回升，今年前4月年增率達19.5%，但出口表現沒有跟上，研判第一個原因是部分終端需求依然疲弱。

另一個重要因素是近年全球供應鏈重組，台商明顯回流，許多伺服器或網通產品業者擴大在台生產比重，蔡美娜說明，這導致電子零組件的供應路徑可能「從以前的出口，現在轉成內銷」，甚至有些會製成資通產品報關出口。

蔡美娜指出，若把電子零組件、資通與視聽產品外銷情形一起檢視，較能完整掌握電子業景氣狀況，這兩項外銷主力貨品4月出口合計約246.8億美元，是歷年單月第3高，年增率16.4%，為連續10個月正成長。她認為，資通出口表現強於電子零組件的趨勢，短期應會延續。

比起科技貨品，傳產貨類顯得相形見絀，蔡美娜直言，其中礦產品因柴油、汽油出貨都下滑，4月出口年減27.9%；運輸工具4月外銷年減20%，主因自行車及零附件受歐美客戶持續調整庫存影響 。

機械方面，蔡美娜表示，目前全球景氣復甦步調「不算太快也不算太強」，海外客戶下單態度仍較審慎，4月出口年減13.1%；基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品均因需求平緩，加上海外同業陸續有新產能開出，整體市場競爭壓力加重，4月出口分別年減10.2%、8.2%。（編輯：張均懋）1130508