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台灣米其林名單台南連3年無餐廳摘星 教父牛排鮨野村等5家跌落榜單

2024/8/27 18:01（8/27 18:32 更新）
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2024台灣米其林指南27日下午在台北舉行發布記者會，會中公布最新摘星名單。中央社記者王飛華攝 113年8月27日
2024台灣米其林指南27日下午在台北舉行發布記者會，會中公布最新摘星名單。中央社記者王飛華攝 113年8月27日
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（中央社記者余曉涵台北27日電）2024年台灣米其林今天公布，共有49家順利摘星，包含41家一星餐廳，5家二星及3家三星餐廳，其中頤宮連續7年摘下三星餐廳，教父牛排、LONGTAIL Restaurant & Bar、鮨野村等5家餐廳則跌落榜單。

2024年台灣米其林今天舉行公布記者會，公布今年的最新摘星名單。台灣米其林指出，共有49家順利摘星，包含41家一星餐廳，5家二星以及3家三星餐廳，但台南被列入評選3年，仍未有餐廳順利摘星。

台灣米其林董事長毛行健指出，台灣米其林帶來3個影響，第1個是讓台灣主廚發揮實力之餘，還可以向消費者傳遞創作理念，第2個則是驅動消費者來台灣旅遊，第3個是讓台灣餐飲業提升水準，也帶來更多投資，吸引更多優秀人才來台。

交通部觀光署長周永暉指出，明年將新增2個縣市進行評選，但縣市還在評估當中。

今年榜單中，三星餐廳跟去年一樣，其中頤宮已經連續7年獲得米其林三星餐廳的美譽，去年獲得二星餐廳的Liberte因為在去年底歇業，因此今年未在榜單之內。原本去年獲得一星餐廳的教父牛排、Holt、LONGTAIL Restaurant & Bar跟鮨野村今年也都掉星，其中Holt也是因為歇業才被移除榜單。

台灣米其林表示，今年共有10家餐廳是首度摘星，其中3家從去年入選名單中晉升，另外7家是首次入選，並直接獲得米其林一星肯定，其中台中的MINIMAL是台灣米其林指南推出以來，首次有必比登推介店家晉升為米其林一星，同時也是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。

台中的MINIMAL是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。（圖取自米其林指南網頁guide.michelin.com）
台中的MINIMAL是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。（圖取自米其林指南網頁guide.michelin.com）

美食評論家費奇受訪指出，今年榜單有幾個現象，米其林讓私廚躍上檯面，RAW則是有個完美ENDING，今年榜單增加的餐廳雖然蠻多的，但蠻多入選餐廳很可惜的沒有再往上摘星。

費奇表示，8大菜系很多都有落地台灣，像是川菜、貴湘菜等辣菜也加入台菜的演繹方式，但很可惜一直都沒有被米其林看到，這部分她認為是很大的遺珠。（編輯：李亨山）1130827

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