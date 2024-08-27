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2024台灣米其林 侯布雄、牡丹、RAW等5餐廳摘二星

2024/8/27 15:52（8/27 16:26 更新）
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圖為侯布雄菜色澳洲和牛腹肉佐Sarawak胡椒醬及馬鈴薯千層。（圖取自facebook.com/LatelierdeJoelRobuchonTaipei）
圖為侯布雄菜色澳洲和牛腹肉佐Sarawak胡椒醬及馬鈴薯千層。（圖取自facebook.com/LatelierdeJoelRobuchonTaipei）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，其中二星餐廳方面共有侯布雄等5家餐廳摘星，除了去年的Liberte因結束營業不在名單內，其餘名單跟去年一致。

2024台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，二星名單包含侯布雄、Logy、渥達尼斯磨坊、牡丹、RAW。（編輯：李亨山）1130827

圖為渥達尼斯磨坊菜色黑珍珠。（圖取自facebook.com/molinodeurdaniz）
圖為渥達尼斯磨坊菜色黑珍珠。（圖取自facebook.com/molinodeurdaniz）
牡丹摘下米其林二星。（圖取自facebook.com/mudantempura）
牡丹摘下米其林二星。（圖取自facebook.com/mudantempura）
「台灣米其林指南2024」27日下午在台北萬豪酒店正式發布，名廚江振誠經營的餐廳RAW再度榮獲二星肯定，不過日前江振誠已宣布，RAW將在今年底畫下句點。中央社記者王飛華攝 113年8月27日
「台灣米其林指南2024」27日下午在台北萬豪酒店正式發布，名廚江振誠經營的餐廳RAW再度榮獲二星肯定，不過日前江振誠已宣布，RAW將在今年底畫下句點。中央社記者王飛華攝 113年8月27日
#RAW
#台灣
#侯布雄
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