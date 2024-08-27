2024台灣米其林 侯布雄、牡丹、RAW等5餐廳摘二星
2024/8/27 15:52（8/27 16:26 更新）
（中央社記者余曉涵台北27日電）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，其中二星餐廳方面共有侯布雄等5家餐廳摘星，除了去年的Liberte因結束營業不在名單內，其餘名單跟去年一致。
2024台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，二星名單包含侯布雄、Logy、渥達尼斯磨坊、牡丹、RAW。（編輯：李亨山）1130827
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