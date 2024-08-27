2024台灣米其林三星頤宮7連霸 態芮JL Studio再上榜
2024/8/27 15:46（8/27 16:28 更新）
（中央社記者余曉涵台北27日電）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，共有3家餐廳摘下三星，與去年名單相同，其中頤宮已經是連續7年拿下三星餐廳的寶座。
2024台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，三星餐廳名單包含JL Studio、頤宮、態芮，與去年名單一致。（編輯：吳協昌）1130827
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