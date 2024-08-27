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2024台灣米其林指南41餐廳摘一星 雋NOBUO元紀等10家新入榜

2024/8/27 15:48（8/27 16:32 更新）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，其中一星餐廳方面共有41家餐廳摘星，其中10家為新入榜。

2024台灣米其林今天舉行記者會對外公布最新摘星名單，新進榜的一星餐廳共有10家，名單為A、Circum-、盈科、雋、L'Ａtelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、Wok by O'BOND、元紀。

一星名單還包含：A Cut、Ad Astra、斑泊、De Nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、Haili、Impromptu by Paul Lee。

INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、文公館、明福台菜海產、米香台菜餐廳、山海樓、俺達の肉屋、巴黎廳 1930 X 高山英紀、欣葉 鐘菜。

承Sho、澀Sur、明壽司、鮨隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、ZEA。（編輯：陳政偉）1130827

#米其林
#米其林指南
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