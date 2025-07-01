販毒集團以合夥分潤利誘 陳姓旅客運毒被逮

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）航警局今天表示，有販毒集團為吸引民眾運毒以合夥分潤利誘，除原有酬勞還允諾販毒所得部分當報酬，陳男為數百萬元鋌而走險，但仍遭攔截逮捕並依毒品危害防制條例起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，航警局安全檢查大隊會同關務署台北關1月間在桃園國際機場第二航廈，檢查自柬埔寨金邊入境來台的國籍旅客陳男託運行李，發現夾藏6包可疑粉末，重達4.305公斤，檢驗後確認為第一級毒品海洛因，市值超過新台幣4000萬元。

陳博全指出，陳男年約60歲，利用農曆年節期間大量旅客進出國門，以為航警人員會因此鬆懈查驗，因此自台灣搭機至柬埔寨，於當地取得夾藏毒品行李箱後，再搭機返台，但逃不過航警及海關查驗，仍遭逮捕。

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陳博全說，陳男遭緝獲後供稱，是受上手指使運輸海洛因至台灣販售，陳男與販毒集團以合夥方式合作，在運毒來台後，陳男可自己找下家制定價格販售毒品，除了集團原有提供的酬勞，販毒所得的一部分也可做陳男報酬，總獲利上看數百萬元，讓陳男決定鋌而走險。

陳博全表示，全案依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦起訴，航警局呼籲，海洛因為列管第一級毒品，提醒民眾勿因好奇而接觸，未來將持續致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外。（編輯：林恕暉）1140701