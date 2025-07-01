中華郵政攜手台鐵 聯名商品7日上架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣鐵道列車郵票（第1輯）將在7日發行，中華郵政攜手台鐵推出聯名商品，包含徽章、娃娃、幸福御守等上架開賣。

中華郵政公司今天發布新聞稿表示，與台鐵合作推出聯名商品，結合郵政吉祥物「波波鴿」、台鐵吉祥物「鐵魯」與「漢娜將」，經典郵政元素與鐵道列車旅遊等題材。

中華郵政說，6款商品包含列車小徽章EMU3000款、列車小徽章E500款、波波鴿娃娃、幸福御守、波波鴿保溫瓶列車款、波波鴿便當盒跟台灣鐵道列車郵票（第1輯）原圖明信片 。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華郵政指出，聯名商品將在7日的台灣鐵道列車郵票（第1輯）發行典禮活動現場、中華郵政「i集郵」、台鐵夢工場指定門市及臺鐵夢工場網站販售。

除此之外，台鐵也在7日推出5款吉祥物系列商品：鐵魯全身絨毛玩偶、漢娜將全身絨毛玩偶、鐵魯大頭絨毛玩偶、漢娜將大頭絨毛玩偶及列車造型萬用包。（編輯：張銘坤）1140701