防災士培訓納小黃司機 劉世芳：拚年底10萬人領照

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（中央社記者高華謙台北1日電）桃園國際機場今天舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，內政部長劉世芳說，已安排保全人員、高樓大廈管委會成員、計程車司機訓練，以具備緊急救護與基本防災應變知識，目前已有5萬多人拿到防災士執照，今年底目標是10萬人。

桃園市政府及桃園國際機場股份有限公司今天在桃園國際機場第2航廈舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，包括劉世芳等人出席。

劉世芳透過新聞稿表示，台灣有地震、颱風、強降雨侵襲，防災也需要全民參與，因此內政部積極推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，將自助、互助、公助理念擴至社會大眾。

劉世芳指出，防災士制度是無門檻、無強制義務的志願參與制度，繼日前台電公司、中華電信響應防災士訓練後，內政部近期也安排貼近民眾生活的保全人員、8樓層以上高樓大廈管委會成員、計程車司機進行訓練，也會推廣至全國的7748位村里長，以及在成功嶺受訓的役男，藉防災士訓練，讓每個人都具備保護自身及社區安全基本知識，遇到緊急狀況時才能自救及助人。

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劉世芳指出，這次防災士訓練內容包含緊急救護、通報與避難引導等課程，感謝桃園市政府、桃園國際機場公司及計程車團體支持，讓防災士制度在國門第一線扎根，內政部也設計專屬「防災士及CPR+AED訓練合格」標誌，提供完成培訓並取得防災士資格的司機張貼在車窗或顯眼位置，讓乘客能清楚辨識，不僅提升防災士能見度，也彰顯計程車司機在防災安全盡心力的榮譽。

劉世芳強調，內政部與消防署將持續推動防災士訓練，期待在政府與民間共同努力推廣下，將「永續發展」理念融入企業營運方針，自發採取更高標準實踐企業社會責任（CSR），將防救災融入日常生活，讓防災韌性從社區、職場延伸到整個社會，成為社會強大防災力量，讓國家自主防災機制深耕茁壯。（編輯：林興盟）1140701