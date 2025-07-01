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違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
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國際刑事法院遇網攻 近2年來第2次

2025/7/1 16:19
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（中央社海牙30日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）今天表示，已發現並控制1起具針對性的「網路安全事件」，這是該組織近2年來遭遇的第2起類似攻擊。

國際刑事法院指出，這起事件發生在「上週稍晚」，並形容這是1起「嶄新、複雜且具針對性」的攻擊。

ICC發言人告訴法新社，他無法更精確地說明攻擊發生的時間點。

國際刑事法院總部位於荷蘭海牙（The Hague）。擁有32個成員國的北大西洋公約組織（NATO）上週在海牙舉行峰會，與會者包括美國總統川普。

2023年，國際刑事法院曾遭遇其所謂「前所未見」的網路攻擊，後來證實這是1起間諜活動。

國際刑事法院並未透露這次攻擊的潛在嫌疑人。不過ICC正審理數起備受矚目的案件，其中包括向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，理由是他將戰火中的烏克蘭兒童強行遣送至俄國。

此外，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前遭ICC羈押候審，罪名是其在「反毒戰爭」期間涉嫌犯下多起殺人案件。

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國際刑事法院也對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令，指控他在加薩戰爭期間涉嫌犯下戰爭罪與危害人類罪。

ICC負責審判犯下全球最嚴重罪行的個人，包括戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140701

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