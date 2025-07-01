加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 國際

美國環保署員工聯名信 指責政府漠視科學制定有害政策

2025/7/1 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）數以百計美國環境保護署（EPA）員工今天發表聯名信，指責政府破壞環保署的核心使命，「漠視科學共識，讓污染者受益」。

法新社報導，這封措辭嚴厲的信函由200多名現任和前任環保署員工及其支持者簽署，指責環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）制定了有害人類和環境的政策。

信中寫道：「當今政府的決定經常與同儕審查的研究以及EPA專家的建議牴觸。毋庸置疑，你們的行為不僅在美國危害公眾健康，阻礙科學進步，在全世界也是如此。」

在澤爾丁領導下，環保署持續致力於兌現川普的競選承諾，取消環境法規、提高化石燃料產量、削減潔淨能源支出。

這封信點出5個主要關注領域，包括環保署日益政治化、針對邊緣化社區的計畫被撤銷，以及環保署研究發展辦公室（Office of Research and Development）的「解散」。

信中指出，在澤爾丁領導下，環保署的溝通管道被用於「傳播假訊息和鮮明的黨派言論」。

「這種政治化的資訊偏離了環保署的核心責任，也就是透過客觀、基於科學的政策保護人類健康和環境。」這封信舉例，官方訊息將「氣候科學比喻為宗教」。

澤爾丁曾多次表示，他認為環保署的職責是支持美國經濟成長，在他的指導下，環保署已全面撤銷多項環境標準和溫室氣體法規。

澤爾丁今年3月宣布一系列政策措施，並稱讚此舉是「我國鬆綁管制以來最偉大的一天」。

google news透過 Google News追蹤中央社

數週前，數十名國家衛生研究院（National Institutes of Health）員工簽署類似文件，譴責川普政府的「有害」政策。

環保署這封信則有超過170名「匿名簽署人」，信中指出，川普政府在環保署內部助長了「恐懼文化」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140701

#川普
#環保署
川普
紐時：川普擁抱油氣 北京拉開能源新競賽差距川普政府不滿庇護移民政策 狀告洛杉磯
澤爾丁
赴美出席能源會議 潘孟安：台灣願建立民主夥伴韌性赴美出席能源會議 潘孟安：台灣準備好強化對美合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：