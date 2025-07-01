陳其邁「交棒說」引聯想 高市府：未指涉特定人

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市長陳其邁昨天出席活動說要「交棒」給選市長的人，正好台下坐著立委邱議瑩，引發外界聯想。高市府今天表示，陳其邁是在談卸任後想搭郵輪的願望，沒有指涉任何特定人。

陳其邁昨天出席麗星夢郵輪旗下「領航星號（Star Voyager）」首次來台暨訪船儀式，並在致詞時說，要選市長的邱議瑩也來了，「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」。一番言論引發外界聯想。

高市府今天透過文字回應表示，陳其邁的意思是指自己嚮往海洋，卸任後想要搭郵輪出海旅遊的期許，因為現在身負市政重擔，擔任市長後都沒有個人的出國旅遊，尤其搭乘郵輪在船上根本不可能立即處理工作。

高市府表示，這是陳其邁談及自己卸任後想搭郵輪的願望，且昨天各參選人的代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

邱議瑩今天回應表示，陳其邁對於黨內每名參選人一向都是給予祝福和鼓勵，但只有高雄市民，才有資格決定下任的市長人選。她的責任是擘畫高雄的未來、帶領城市邁進，她會盡全力爭取市民的支持。

同樣投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆和許智傑，今天也接受媒體訪問回應此事。賴瑞隆說，陳其邁是「桶箍」，過去也給予自己很多支持，「我想他本來就是常會在很多場合開玩笑的人，大家不要過度放大解讀」，呼籲平常心看待。

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許智傑表示，陳其邁很愛開玩笑，「他前面講完以後，後面就說很想有機會去雲遊四海，我想這個應該是他的心聲跟玩笑一起講」，當然陳其邁心裡真的在想什麼，還是問本人比較準。

可望代表國民黨參選下任高雄市長的立委柯志恩說，地方確有盛傳陳其邁比較支持邱議瑩的說法，但在民進黨初選確定前，陳其邁應該不會公開表態，「但我要提醒市長，他要選的是一個最好的交棒的人，而不是民進黨的人」。（編輯：謝雅竹）1140701