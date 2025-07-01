權值股強彈 台股價量齊揚漲297點站上短中長期均線

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（中央社記者張建中台北1日電）台積電、聯發科及鴻海等權值股今天股價彈升，帶動台股今天終場上揚297.7點，收在22553.72點，站上短、中、長期均線，成交值新台幣4031.59億元，呈現價量齊揚走勢。

電子類股指數今天上漲1.66%，為盤面多頭指標，其中以權值股表現較佳，台積電收在1085元，上漲25元，貢獻大盤201點，市值達28.13兆元。

聯發科上漲25元，收在1275元；鴻海收在165.5元，上漲4.5元；廣達和台達電收在281元和428元，上漲6.5元和15元，漲幅皆逾2%。

高價股今天漲跌互見，信驊、世芯-KY、力旺上漲逾2%；緯穎和大立光收跌，表現相對疲弱。

機上盒（STB）晶片廠揚智完成董事改選，大股東大宇資訊子公司宇全智聯取得2席董事，並由大宇資訊董事長凃俊光擔任揚智董事長。揚智在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達28.2元。

傳統產業股普遍收漲，台泥決議啟動總計3.8萬張庫藏股計畫，激勵股價上漲0.65元，收在26.15元，帶動水泥類股指數上揚1.99%。

塑膠、造紙、橡膠、汽車和營建類股今天也有不錯表現，類股指數上漲逾1%；玻璃類股指數下跌0.85%，表現相對弱勢。

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金融股方面，富邦金和元大金今天除息，富邦金盤中達84.9元，終場收在83.2元，小漲0.1元；元大金尾盤由黑翻紅，收在32.7元，上漲0.1元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，新台幣升值恐影響出口商營收與獲利表現，此外，晶片關稅也尚未定案，仍是持續影響市場的重要因素。（編輯：張良知）1140701