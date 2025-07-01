台股漲297.7點
2025/7/1 13:51
（中央社台北1日電）台北股市今天收盤漲297.7點，為22553.72點，漲幅1.34%，成交金額新台幣4031.59億元。
加權指數開盤為22419.74點，盤中最高22730.76點，最低22401.58點；不含金融股指數19622.52點，漲295點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.61%、食品股漲0.84%、塑化股漲0.85%、紡織股漲0.57%、機電股漲1.63%、造紙股漲1.73%、營建股漲1.88%、金融股跌0.18%。
委買張數2004萬2894張，委賣張數996萬3947張，成交張數630萬991張。
收盤時上漲709家，下跌252家，持平111家。
成交量前5名個股為神達、中信金、南亞科、元大金、鴻海。
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漲幅前5名個股為星通、潤隆、邁達特、揚智、中台。
跌幅前5名個股為隆銘綠能、力銘、天鈺、尖點、聯昌。1140701
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