加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

台股漲297.7點

2025/7/1 13:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）台北股市今天收盤漲297.7點，為22553.72點，漲幅1.34%，成交金額新台幣4031.59億元。

加權指數開盤為22419.74點，盤中最高22730.76點，最低22401.58點；不含金融股指數19622.52點，漲295點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.61%、食品股漲0.84%、塑化股漲0.85%、紡織股漲0.57%、機電股漲1.63%、造紙股漲1.73%、營建股漲1.88%、金融股跌0.18%。

委買張數2004萬2894張，委賣張數996萬3947張，成交張數630萬991張。

收盤時上漲709家，下跌252家，持平111家。

成交量前5名個股為神達、中信金、南亞科、元大金、鴻海。

google news透過 Google News追蹤中央社

漲幅前5名個股為星通、潤隆、邁達特、揚智、中台。

跌幅前5名個股為隆銘綠能、力銘、天鈺、尖點、聯昌。1140701

#中信金
#元大金
#南亞科
#鴻海
#台北股市
#台股
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電上漲25元 台股揚升297點收在22553點
37
更多編輯台推薦新聞：