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亞洲盃扯鈴運動錦標賽苗栗登場 國際高手競技交流

2025/7/1 16:33
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）第8屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽今天起一連3天在苗栗縣舉辦，來自台灣及全球各地280餘名選手齊聚，各隊伍展現扯鈴技巧與創意，不只是競技交流，也宛如一場專業精湛演出。

苗栗縣政府教育處表示，賽事由國際扯鈴總會、苗栗縣政府指導，台灣扯鈴運動協會、中華民國民俗體育運動協會主辦；縣內長期發展扯鈴運動並屢次在國、內外參賽獲獎的後龍國小也擔任協辦學校。

國際扯鈴運動協會理事長劉述懿指出，亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽每2年舉辦一次，今年第8屆已邁入第16年，也是首次跨出台北移師到苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦，由於後龍國小在國內外賽事已是高知名度團隊，選擇到苗栗舉辦具有指標性意義。

縣府表示，今年有來自日本、馬來西亞、美國、俄羅斯、香港、澳門、歐洲等地的頂尖選手，國內則有基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、金門縣學校及團體參賽。

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此外，比賽項目除有單鈴、雙鈴、三鈴、直立鈴等技巧賽之外，也有個人花式、團體花式等舞台賽及BATTLE賽等，透過賽事展現極致扯鈴技巧與創意。

苗栗縣長鍾東錦出席活動開幕致詞表示，扯鈴是項兼具傳統與創新的民俗運動，後龍國小養出許多優秀選手，並致力於扯鈴教學與國際交流，亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽陣容強大，相信高手雲集會有助扯鈴競技交流提升，也是一場精彩演出，他也歡迎選手團隊利用閒暇之餘到苗栗縣18鄉鎮市深度旅遊觀光。（編輯：張銘坤）1140701

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