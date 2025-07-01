通緝犯陳屍醫院護理之家 嘉檢相驗抽血釐清死因

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）46歲鄒姓男子日前入住嘉義縣某醫院護理之家後，被發現倒臥廁所送醫不治，其左手臂還留有針頭，現場遺留毒品海洛因，檢警相驗並抽血檢驗釐清死因；死者遭5起案件通緝。

嘉義地檢署今天表示，死者鄒男日前由檢警會同法醫相驗後，因其外觀無明顯外傷，已抽血待毒藥物檢驗判斷確切死因與死亡方式。

警方表示，鄒男不久前才入住嘉義縣某醫院護理之家，護理人員於6月28日上午發現鄒男反鎖在廁所內，因呼叫無回應，則持備用鑰匙開門，發現鄒男疑昏迷倒臥在地上，立即送護理站急救後，仍宣告不治。

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警方說，護理人員發現鄒男倒臥地上時，看見其左手臂還插上一支不明針頭，且在洗手抬上遺留一小包不明粉末，經警方初篩，呈現毒品海洛因陽性反應。

警方查詢鄒男身分資料並通知家人處理，發現鄒男涉及多起案件，分別遭新北地檢詐欺通緝、台中院檢毒品及詐欺通緝、基隆地檢槍砲通緝及桃園地院毒品通緝。其家人因久未與鄒男聯絡，不清楚為何會入住醫院的護理之家，對死因無異議。（編輯：謝雅竹）1140701