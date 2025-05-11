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Call out母親給驚喜 蘇晏霈落淚要媽媽照顧好身體

2025/5/11 16:20（5/11 16:56 更新）
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母親節到來，演員蘇晏霈（圖）錄製節目「娛樂超skr」Call out媽媽，還刻意在節目錄影前「斷聯」5天，試圖營造驚喜。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月11日
母親節到來，演員蘇晏霈（圖）錄製節目「娛樂超skr」Call out媽媽，還刻意在節目錄影前「斷聯」5天，試圖營造驚喜。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月11日
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（中央社記者洪素津台北11日電）母親節來臨，演員蘇晏霈在節目Call out媽媽給驚喜，沒想到媽媽接起電話以為她工作不順，擔心語氣表露無遺。蘇晏霈落淚說，希望爸媽把身體照顧好，要來北部度假隨時可以。

蘇晏霈錄製節目「娛樂超skr」Call out母親給驚喜，蘇晏霈透過新聞稿分享，媽媽個性相當低調，為避免媽媽因突如其來的告白而「語出驚人」，她竟使出奇招，在節目錄影前刻意「斷聯」媽媽5天，試圖營造驚喜。

沒想到，電話一接通，蘇晏霈支支吾吾的反應，反而讓蘇媽媽瞬間嚴肅起來，甚至擔心地問：「是不是戲分變少了？」深怕女兒工作不順。

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當蘇媽媽得知是母親節特輯時，才鬆了一口氣，隨後更直白表示，對她來說，最快樂的母親節禮物就是在電視上看到女兒精彩的表現，再來就是「收到大筆的孝親費」。一番真性情言論，讓現場眾人爆笑不已。

感性的蘇晏霈則落淚表示，「每次忙工作不能回家都會很心酸，但更重要的是爸媽身體照顧好，隨時北上來度假也可以。」（編輯：張雅淨）1140511

蘇晏霈
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