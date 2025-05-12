加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／憲法訴訟法釋憲案說明會 朝野代表出席陳述意見
首頁 / 國際

華沙購物中心2024年大火 波蘭劍指俄羅斯

2025/5/12 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙11日綜合外電報導）波蘭首都華沙（Warsaw）一間大型購物中心去年發生火災，波蘭當局今天指控是由俄羅斯情報部門所策劃。

法新社報導，自2022年2月俄羅斯攻擊烏克蘭之後，烏克蘭的忠實盟友波蘭聲稱自己是破壞行動的目標，並將責任歸咎於俄羅斯。

2024年5月，一場大火徹底摧毀華沙一間大型購物中心，其中有1400家小型商店，大部分是由越南社區成員擁有。

波蘭當局立即展開調查，但先前一直避免指責莫斯科。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社群平台X表示：「我們現在可以肯定，華沙的馬利維斯卡（Marywilska）購物中心大火是俄羅斯特勤單位指使的。」

波蘭司法部與內政部今天在另一份聯合聲明中表示，部分嫌疑人已被拘留，其他嫌疑人身分確定，但仍在逃。

聲明還指出：「這些人的行動是由一名居住在俄羅斯的特定人士組織與指揮。」此外，兩部門也強調正與立陶宛合作，「部分嫌疑人在那裡也進行分散注意力的破壞活動」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭已拘留並判處數名涉嫌為俄羅斯情報部門進行破壞的人員，他們被指控襲擊、縱火或縱火未遂等罪名。

2024年5月，由於莫斯科「涉入」一場「混合戰」（hybrid war），波蘭限制俄羅斯外交官在波蘭領土的行動。

波蘭在5個月後下令關閉俄羅斯駐波蘭西部的波茲南（Poznan）領事館，指責莫斯科策劃「破壞行動」。

google news透過 Google News追蹤中央社

波蘭外交部門去年12月表示，如果「恐怖主義」行為持續發生，波蘭將關閉所有俄羅斯駐波蘭領事館。

俄羅斯今年1月關閉波蘭駐聖彼得堡（Saint Petersburg）領事館作為報復。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140512

#內政部
#司法部
#俄羅斯
#烏克蘭
#越南
#波蘭
#華沙
#圖斯克
#失火
圖斯克
強化相互安全保障 波蘭與法國簽署雙邊條約荷蘭解放日活動遭擲煙霧彈犯嫌當場落網 波蘭總理短暫撤離未受傷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：