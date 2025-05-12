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川普藥價新措施 學名藥協會籲強化藥品供應韌性

2025/5/12 13:40
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）美國總統川普新政策將壓低美國藥價30%至80%。學名藥協會今天說，美國藥價新措施對台灣影響還牽涉很多變數，很難預判情勢，可趁此進行產業結構轉型、降低對特定國家依賴程度，並強化藥品供應韌性。

法新社報導，川普在社群媒體寫道，他將簽署一道行政命令，讓新政策在美國當地時間5月12日上午9時生效實施。他說，他計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。這將使美國處方藥價格降低30%至80%。

對於川普藥價新制，中華民國學名藥協會今天透過文字聲明表示，美國藥品給付價格下修，擾動美國藥品供應鏈結構也加速了在地困難學名藥的法規鬆綁。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩在聲明中指出，美國藥價新措施對台灣的影響還牽涉很多變數，目前很難預判情勢。

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不過，殷為瑩表示，台灣可趁此機會進行政策調整、產業結構轉型、降低對特定國家依賴程度，短中期應「以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例」、「建立關鍵必要藥品儲備制度」，長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」將在地製造也一併納入獎勵範圍之中，才符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。

學名藥協會建議，政府應持續強化原料藥與必要藥品供應鏈韌性的腳步外，並參考美國對困難學名藥的法規鬆綁，進一步推動台灣在地製藥韌性及照顧病患用藥權益。（編輯：李亨山）1140512

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