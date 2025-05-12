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胸悶恐重度主動脈瓣膜狹窄 當心猝死風險

2025/5/12 13:02
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）48歲婦人近期胸悶、喘不過氣，好幾次險昏倒，竟是重度主動脈瓣膜狹窄，隨時可能猝死。醫師提醒，若不到70歲就有此症狀，多是先天因素，有胸悶、喘不過氣、近似昏厥者快就醫。

主動脈瓣由三片瓣葉構成，心臟收縮時開啟，放鬆時閉合，防止血液回流。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文今天透過新聞稿說明，若瓣膜退化因肥厚、鈣化無法正常開合，因此影響全身血流，即為「主動脈瓣狹窄」。

楊凱文指出，一般而言，重度主動脈瓣膜狹窄多見於70歲以上病人，若尚未50歲就發生嚴重鈣化與狹窄者，多是先天性雙瓣的主動脈瓣者，通常在年輕時無明顯症狀，隨年齡增長，約在40至50歲間可能出現嚴重的瓣膜疾病或主動脈瘤。國外統計顯示，約有40%到60%的雙瓣主動脈瓣患者會出現主動脈瘤或主動脈擴大情形。

他舉例如48歲陳姓婦人6個月前就出現活動時胸悶、喘不過氣的症狀，甚至數度因接近昏倒被送醫，卻一直未將不適放在心上。直到今年3月，個案因不適至鄰近醫院檢查心臟超音波，才發現罹患重度主動脈瓣膜狹窄，隨時可能猝死。

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經心導管與電腦斷層進行術前評估，楊凱文表示，這名個案不僅主動脈瓣膜鈣化嚴重，主動脈也已有近5公分的動脈瘤，未來可能有破裂風險，此外，她的主動脈瓣更是天生只有2片（正常為3片）。與病患討論後，採用微創僅6公分的開胸方式，更換人工主動脈瓣膜與人工血管，減少出血疼痛，術後1天，個案即轉入普通病房，加速術後復原。

楊凱文提醒，目前重度主動脈瓣膜狹窄患者，唯一治療方式就是開刀置換主動脈瓣，無法僅靠藥物控制，建議有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，應及早至心臟科接受評估，以免延誤治療，錯失最佳黃金手術時機。（編輯：方沛清）1140512

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