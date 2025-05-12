加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率
首頁 / 產經

新台幣強升 蔡宏圖：短期避險費用增、中長期沒問題

2025/5/12 12:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北12日電）5月初新台幣強勁升值，國泰金董事長蔡宏圖今天表示，過去10多年來，新台幣兌美元匯率都在27.5元至33元間，而壽險業是長期資金，此次波動沒有超過這個範圍，雖然升值造成壽險公司的避險費用增加，但中長期來看沒有問題。

蔡宏圖今天出席台灣大學「企業法制創新研究中心（CIEL）」開幕典禮暨國際論壇。

蔡宏圖會前接受媒體聯訪時指出，新台幣的匯率長久以來都是波動的，只是幅度和時間差別，壽險業因為在國內沒有足夠的投資對象，所以資金投資在海外，就會有避險的需求。

google news透過 Google News追蹤中央社

蔡宏圖表示，壽險業長期以來都有避險，只是美國的對等關稅政策，加上新台幣5月初強升讓避險費用提高，進出口商有營運疑慮都帶動股市波動。他說，新台幣兌美元過去10多年都是在27.5元至33元之間，此次範圍也沒超過，雖然短期的避險費用增加，但中長期來看沒有問題。

蔡宏圖補充，子公司國泰人壽4月底時淨值比有8%，而資本適足率（RBC）也有300%以上的水準。（編輯：楊蘭軒）1140512

蔡宏圖
國泰金啟動第3代接班 6/13改選新屆董事
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
103
更多編輯台推薦新聞：