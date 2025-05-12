新台幣強升 蔡宏圖：短期避險費用增、中長期沒問題

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（中央社記者羅元駿台北12日電）5月初新台幣強勁升值，國泰金董事長蔡宏圖今天表示，過去10多年來，新台幣兌美元匯率都在27.5元至33元間，而壽險業是長期資金，此次波動沒有超過這個範圍，雖然升值造成壽險公司的避險費用增加，但中長期來看沒有問題。

蔡宏圖今天出席台灣大學「企業法制創新研究中心（CIEL）」開幕典禮暨國際論壇。

蔡宏圖會前接受媒體聯訪時指出，新台幣的匯率長久以來都是波動的，只是幅度和時間差別，壽險業因為在國內沒有足夠的投資對象，所以資金投資在海外，就會有避險的需求。

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蔡宏圖表示，壽險業長期以來都有避險，只是美國的對等關稅政策，加上新台幣5月初強升讓避險費用提高，進出口商有營運疑慮都帶動股市波動。他說，新台幣兌美元過去10多年都是在27.5元至33元之間，此次範圍也沒超過，雖然短期的避險費用增加，但中長期來看沒有問題。

蔡宏圖補充，子公司國泰人壽4月底時淨值比有8%，而資本適足率（RBC）也有300%以上的水準。（編輯：楊蘭軒）1140512