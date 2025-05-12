國發會首件標租案 月租6萬起主席官邸變身特色餐廳

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）國發會有史以來首件標案啟動，因致力於活化南投中興新村，此次釋出「省主席官邸」，歐式木造建築搭配寬闊庭院，希望將之打造為私廚或餐廳，月租金新台幣6萬元起，開標日期訂為6月10日。

國家發展委員會自108年接手中興新村的活化與維運後，從整體發展的角度出發，111年行政院核定「中興新村整體規劃」，將北核心定位為歷史文化區、中核心為休閒生活區，南核心則由中興大學設立南投分部，打造大學城。

國發會5月上旬啟動「114年度第1次中興新村國有房地標租案」，這是國發會有史以來、第一件標租案，釋出中興新村位於北核心、光華國小旁的標的，值得一提的是，此次標的身份顯赫，是昔日省主席官邸，歐式木造二層樓建築，以及具有前庭後院的宿舍平房。

根據公告文件，此次標的有2筆不動產，一是建物門牌為南投市光華路93號（主席官邸），以及南投市光華路99號（宿舍平房），土地面積合計2748平方公尺、建物面積合計650.97平方公尺；標的為文化景觀，承租人辦理修復應依南投縣政府訂定的「中興新村文化景觀保存及管理原則、保存維護計畫檢討計畫」及同意備查的「中興新村宿舍修繕原則」規定進行租賃標的保存維護。

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中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴表示，希望把這裡打造為餐廳、私廚，因此在投標資格有所限制，營業項目須列有餐館業，希望獨有的歷史氛圍，可以讓餐廳更加與眾不同。

此案最低月租金6萬129元，租賃期限5年，投標於6月9日截止，訂於6月10日開標。吳文貴透露，這次標租案詢問度頗高，至今已經好幾組實地查看。國發會致力於活化中興新村，這只是第一批標案，後續還會陸續辦標租，下一批預計釋出12間具有前庭後院的平房式宿舍，招攬民宿業者進駐。（編輯：林淑媛）1140512