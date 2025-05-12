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韓聯社：2台灣人在韓國涉非法拍攝美軍機設施被抓

2025/5/12 14:07（5/12 15:06 更新）
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圖為韓國烏山空軍基地。（圖取自烏山空軍基地網頁osan.af.mil）
圖為韓國烏山空軍基地。（圖取自烏山空軍基地網頁osan.af.mil）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）今天引述警方說法指出，有兩名台灣人因在韓國非法拍攝美國軍機和設施被逮。

韓聯社報導，這兩名嫌疑人被控本月10日在平澤（Pyeongtaek）的烏山空軍基地（Osan Air Base）航展非法拍攝美國軍事設施和設備，一人年齡40到50歲，另一人年逾六旬。平澤位於首爾南方約60公里處。

遊客在航展中通常可自由拍照，但由於近期發生一連串中國人士非法拍攝韓國軍方設施事件，美軍因而禁止包括中國、台灣等一些特定國家地區的公民進入烏山基地航空展（Osan Air Power Days）活動。

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報導指出，兩名嫌疑人違反禁令，偷偷潛入航展會場，犯下違法行為。

京畿南部地方警察廳表示，平澤警局昨天以觸犯軍事基地暨設施保護法為由，緊急將兩人留置，正研議是否聲請正式逮捕。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140512

#中國
#台灣人
#首爾
#美軍
#美國
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