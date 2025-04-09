2中國學生在韓偷拍軍事設施被捕 輿論質疑身分

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）2名中國高中生日前因在京畿道第10戰鬥飛行團附近偷拍軍機遭捕，其中一人聲稱父親為中國公安，引發輿論對其身分質疑。調查當局指出，除軍機外，他們還拍攝了多處軍事設施及機場。

這2名中國高中生3月18日從仁川國際機場入境韓國，之後便帶著裝有望遠鏡的相機及手機前往韓美軍事設施及各主要國際機場拍攝。據當局調查，他們拍攝了大量水原、烏山、平澤、清州等地的空軍基地，以及仁川、金浦、濟州機場的照片。

2人之後在同月21日下午於水原的戰鬥飛行團基地附近以相機及手機拍攝軍機而遭警方逮捕。據韓媒報導，其中一人在調查中表示自己的父親是中國公安，部分媒體因此質疑這2人是否真是學生。

聲稱父親為公安的A某除這次外，去年下半年及今年初都曾入境韓國，每次滯留約4到5天；另一名B某則是在去年下半年，曾與A某同行入境韓國，同樣滯留4到5天。

對於拍攝軍機等照片的動機，2人表示是因為平時的興趣就是拍飛機，警方仍在對此進行調查。據稱，這2人光是拍攝軍機起降的照片就拍了100多張。

韓國在過去一年內數次發現中國人偷拍國內重要設施或竊取情報，包括去年6月3名中國留學生在釜山港拍攝美軍航空母艦；同年11月1名中國人以無人機拍攝韓國國家情報院；今年1月有中國觀光客被發現利用無人機拍攝濟州國際機場；上月29日則發現一名中國人偽裝成軍人企圖引誘韓國現役軍人洩漏軍事機密。

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不過，由於韓國現行間諜法適用範圍僅限於「敵國（北韓）」，上述案件皆不適用，僅涉嫌違反軍事基地及軍事設施保護法，與可能處死刑或無期徒刑及7年以上徒刑的間諜法不同，違反軍事基地及軍事設施保護法，最高處3年以下徒刑或3000萬韓元（約新台幣68萬元）以下罰金。

這類事件頻發也引發韓國社會對相關法律及罰則的關注，但將間諜法擴大適用範圍的法案目前仍未能通過國會審議。（編輯：唐佩君）1140409