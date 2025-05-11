金點新秀年度最佳設計獎 學子作品反詐騙吸睛

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（中央社記者王寶兒台北11日電）2025金點新秀設計獎今天頒獎，9件金點新秀年度最佳設計獎中，產學合作設計類得主團隊與台北市警察局松山分局合作動畫，宣導反詐騙，評審還因此聯繫警方確認合作內容。

2025金點新秀設計獎頒獎典禮今天於南港展覽館2館舉辦，今年共頒發60件金點新秀設計獎、3件循環設計特別獎、3件包裝設計特別獎、52件贊助特別獎，以及最受矚目的9件金點新秀年度最佳設計獎，表彰在各設計領域中展現卓越創意與實踐力的年輕設計新秀。

金點新秀年度最佳設計獎產學合作設計類得主為私立復興高級商工職業學校廣告設計科學生作品「都是傳說」，成員分別為權子熙、俞宣存、 陳薪予、黃思叡、謝承廷、何君薇、高苓芸、莊博鈞、余凱翔，他們與台北市警察局松山分局合作，結合都市傳說與定格動畫，以隱喻手法詮釋台灣常見詐騙案例。

產學合作設計類評審召集人楊字民笑說，昨天評選關鍵階段時，評審還因「都是傳說」這件作品報警，因為作品主題是反詐騙，「我們老師也怕被詐騙，特別報警確認是產學合作。」

學生們獲知得獎後哽咽致詞提到，眾人從一開始不會做動畫、不會做羊毛氈開始，後面越做越好。負責後製剪輯的同學則說，他連續2個月都因此到凌晨2、3時才睡，5時又起床去學校，「終於可以好好睡覺了」。

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獲得金點新秀年度最佳設計獎的9組得主，皆可獲得新台幣10萬元獎金。產品設計類得主為大同大學工業設計學系林瑋霖、黃薰潁的「SELENE-適性化探勘載具」，傳達設計類得主為中原大學商業設計學系陳紹齊、葉彥君、林雅萱的「綠幕：序」等，完整得獎名單已公布於官網。

經濟部次長何晉滄致詞提到，今年入圍作品涵蓋公共社會、環境永續、AI科技、無障礙等趨勢，展現對社會問題的洞察、對真實需求的回應，以及對美好生活的想像。期盼透過獎項肯定，成為學生持續深造與就業的起點，讓優秀作品與產業接軌、創造商機，更有機會走上國際舞台。（編輯：張雅淨）1140511