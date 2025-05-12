竹科管理局長陳宗權6/2退休 將轉至民間企業

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（中央社記者張建中新竹12日電）新竹科學園區管理局長陳宗權於去年7月上任，將於今年6月2日退休，轉至民間企業服務。

新竹科學園區管理局副局長胡世民表示，陳宗權是在上週管理局內部慶生會中，向管理局的員工宣布即將於6月2日退休，並將轉至民間企業服務的消息。

竹科管理局前局長王永壯去年7月屆齡退休，由陳宗權接任，行政院長卓榮泰當時出席陳宗權布達典禮。陳宗權上任約10個月就傳出異動消息，將成為任期最短的竹科管理局長。

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陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。

陳宗權接任竹科管理局長時表示，未來竹科管理局將立基於現有高科技產業群聚優勢，配合國家政策，多方引進創新研發事業進駐園區，加速推動新興產業發展，以保持全球科技產業領先地位。（編輯：張良知）1140512