竹科：明年會更好 管理局將打造好經營投資環境

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（中央社記者張建中新竹13日電）新竹科學園區管理局長陳宗權今天表示，過去一年國際情勢變化，有各式各樣「灰犀牛」、「黑天鵝」，台灣科技業應變不錯，展望未來，相信明年應該會是更好的一年，管理局會繼續努力，打造更好的經營與投資環境，讓所有廠商跟全世界競爭。

竹科管理局今天舉行竹科44週年園慶活動，陳宗權說，回顧過去1年，國際情勢變化，有各式各樣「灰犀牛」、「黑天鵝」，台灣高科技產業應變不錯。在全球供應鏈韌性，台灣扮演非常重要角色，過去1年也有好成績，而竹科在台灣高科技發展上扮演重要角色。

陳宗權檢視竹科管理局過去1年的成果，他表示，生醫園區第3生技大樓今年啟用，目前已接近滿租，顯示台灣生醫產業蓬勃發展，管理局會規劃第4生技大樓。

竹科X基地順利完工，陳宗權說，目前在驗收階段，廠商詢問度高，預期未來一推出應該很快就會滿租，軟體產業也會有很好成績。

展望未來，陳宗權表示，神秘的未來就像是明天早上的晨曦，總是隱藏著無限希望，相信明年應該會是更好的一年。竹科管理局會繼續努力，打造更好的經營與投資環境，讓所有廠商跟全世界競爭。（編輯：翟思嘉）1131213