傳擬請辭 竹市文化局長王翔郁：尚無明確打算

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）媒體報導，新竹市文化局長王翔郁擬遞辭呈。他說，尚無明確的辭職打算，2025竹市兒童遊藝節即將登場，目前先努力把活動辦好，一切等活動結束後再說。

新竹市政府去年1月發布人事令，借調中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁擔任文化局長，上任至今約1年2個月。

「自由時報」報導，王翔郁疑因近期文化局接連「出包」，將自請處分請辭負責。

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對此，王翔郁接受中央社記者電訪表示，2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」將於3日登場，先努力辦好活動。針對外傳請辭一事，他說，目前尚無明確打算，一切等活動結束後再說。

停職中的新竹市長高虹安於民國111年12月25日上任以來，先有前行政處長謝泊泓因婚外情請辭獲准，後續有前教育處長童鳳嬌離職歸建新竹縣教育局，及前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職，去年則有前市府發言人徐千晴、前行政處長吳皇昇、前教育處長陳木金、前都市發展處長翁義芳請辭。（編輯：李錫璋）1140401