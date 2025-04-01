加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
首頁 / 政治

傳擬請辭 竹市文化局長王翔郁：尚無明確打算

2025/4/1 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）媒體報導，新竹市文化局長王翔郁擬遞辭呈。他說，尚無明確的辭職打算，2025竹市兒童遊藝節即將登場，目前先努力把活動辦好，一切等活動結束後再說。

新竹市政府去年1月發布人事令，借調中國文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁擔任文化局長，上任至今約1年2個月。

「自由時報」報導，王翔郁疑因近期文化局接連「出包」，將自請處分請辭負責。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此，王翔郁接受中央社記者電訪表示，2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」將於3日登場，先努力辦好活動。針對外傳請辭一事，他說，目前尚無明確打算，一切等活動結束後再說。

停職中的新竹市長高虹安於民國111年12月25日上任以來，先有前行政處長謝泊泓因婚外情請辭獲准，後續有前教育處長童鳳嬌離職歸建新竹縣教育局，及前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職，去年則有前市府發言人徐千晴、前行政處長吳皇昇、前教育處長陳木金、前都市發展處長翁義芳請辭。（編輯：李錫璋）1140401

高虹安
民眾黨人民當家宣講新竹場 高虹安秀政績籲反罷免新竹宣講 黃國昌：賴政府要給柯文哲最基本醫療公道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：