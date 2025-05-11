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吳申梅開唱 邀鄭怡助陣給媽媽母親節驚喜

2025/5/11 21:54（5/11 22:21 更新）
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歌手吳申梅（右）近日參加「穿越紅人Show」懷舊音樂會，民歌天后鄭怡（左）親自出席應援。（吳申梅提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月11日
歌手吳申梅（右）近日參加「穿越紅人Show」懷舊音樂會，民歌天后鄭怡（左）親自出席應援。（吳申梅提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月11日
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）歌手吳申梅參加「穿越紅人Show」懷舊音樂會，展現唱功外更邀請媽媽及好友、民歌天后鄭怡，讓是鄭怡粉絲的媽媽十分驚喜；鄭怡也手持「玉女歌后」燈牌力挺吳申梅。

唱片公司分享，歌手吳申梅推出新歌「愛的感覺」，近日更參與「穿越紅人Show」5G沉浸式懷舊音樂會，邀請媽媽、親友與好友鄭怡一同欣賞演唱會，而當天媽媽一見到鄭怡到來，馬上笑得合不攏嘴。

吳申梅感動表示，「媽媽超喜歡鄭怡姐，也愛唱她的歌，這次她現場看到偶像，一起開心抬槓，整個人都年輕10歲。」

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鄭怡更是親自應援，手持「玉女歌后」燈牌現身觀眾席力挺吳申梅。鄭怡說，與吳申梅原本就認識，但兩人皆是「搖滾宮主」賴銘偉服事的大溪鳳山寺廣澤宮弟子，彼此是師姐妹關係，多次在廟裡巧遇，發展出一段姐妹好情誼。

鄭怡提及自己日前在高雄舉行演唱會，嘗試了台語歌「無字的情批」，「沒想到迴響很大，剛好梅子熱情邀約，讓我抱著取經的心情前來，想接觸、一窺台語經典的寶藏。」（編輯：張雅淨）1140511

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