母犯殺人罪 薄瓜瓜母親節喊冤稱「當代竇娥」

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（中央社台北12日電）前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜母親節當天為母親谷開來喊冤，稱她為「當代竇娥」。谷開來因犯故意殺人罪，目前正服刑中。

薄瓜瓜在社交平台「Ｘ」發文表示，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑」。

薄瓜瓜並說，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話」。

綜合官方新華社等陸媒先前報導，安徽省合肥市中級人民法院2012年8月20日對谷開來故意殺人案作出一審判決，認定谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

報導稱，合肥市中級人民法院審理查明，被告人谷開來及其子薄某某於2011年下半年與被害人尼爾．伍德（海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言詞威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

陸媒2015年11月曾引述北京市高級人民法院報導，刑罰執行機關2014年9月以谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。

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薄瓜瓜去年底也曾在Ｘ上發文為薄谷開來辯護，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友，「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜在Ｘ中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作「感天動地竇娥冤」主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。行刑前，竇娥為表明冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色絹條）、六月飛霜。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140512