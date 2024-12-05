薄瓜瓜社群罕見發文為父母抱屈 稱薄習兩家無過節

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（中央社台北5日電）一個以前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜為名的X帳號今天發布長文，否認歷來外界對於薄家擁有巨額海外資產的指控，並為身陷囹圄的父母抱屈。他強調父親薄熙來並無政治野心，薄習兩家未曾有過節。

由於「紅三代」的背景，加上雙親在中共政治鬥爭中落敗身陷囹圄，薄瓜瓜日前來台舉行婚宴引起關注，薄家的過往也再次成為外界議論焦點。

面對外界的各種說法與報導，一個以薄瓜瓜為名的X帳號，5日上午發布長文表示，原本希望保持低調，但因為新婚而又被翻舊帳，對此感到困惑。許多的誤解儘管一言難盡，仍作簡略答覆。

薄瓜瓜這篇文章指出，網上流傳薄家在海外擁有巨額資產，然而當年幾百人的調查組，幾經周折，調查了薄熙來與谷開來幾十年歷程，並沒找到「上億家產」，「要是有，我們何必辛苦掙錢？所以若有人知曉，請告訴組織，也請告訴我」。

他強調，「眾所周知，我媽媽（谷開來）的事務所當時在北京首屈一指，是交稅大戶，當然可支付我的生活費，我也為媽媽的成就引以為豪」，谷開來的特殊身份與背景雖會吸引很多客戶，但不能因此否認她當律師的才華。

對於外界質疑國籍問題，他則表示一直以來，也只持有中國護照，2016年重新補過。

外界認為薄熙來失勢與中共總書記習近平有關，薄瓜瓜則強調「薄習兩家不曾有過節」，薄熙來從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力協助，「我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自告奮勇，瞎揣摩上級心思」。

對於薄熙來的各種傳言，薄瓜瓜在這篇文章中提到「過失有三」：

他說，薄熙來不善一對一的溝通，忽略了人之常情，讓人覺得獨來獨往，甚至盛氣逼人、不和諧。「中國人多地廣，發展需要穩定，穩定需要和諧，他溝通不夠」。

他表示，讓「唱紅」演變如此，是管理不當所致。薄熙來覺得人們賺到錢以後，是需要有點精神。本來提倡多讀中西經典，唱氣宇軒昂的傳統紅歌，可是席捲成運動，一發不可收拾，只有順勢而為；至於「打黑」則顯示用人不當。他回憶薄熙來曾說「若我不痛下決心打黑，怎麼對得起你爺爺」。

他為薄熙來抱屈稱，「那些說他打黑是為鞏固自身在渝的位置，愚昧無知。當時黑傘們巴結他都來不及，若順其自然，反而會一帆風順」。

薄瓜瓜也提到，啟用王立軍事令薄熙來騎虎難下的原因。原本王立軍是以英雄員警姿態出現，薄熙來重用他，本以為是鐵面無私，敢於跟黑勢力拼。然而一路提拔後，他卻權慾薰心，打黑成為黑打，濫用職權，目中無人。

他更提到，王立軍對谷開來下藥，令她長期臥床不起，足不出戶。當薄熙來察覺後，開始疏遠，但為時已晚。

針對谷開來在2012年因捲入英國商人海伍德（Neil Heywood）命案而被判處死刑，薄瓜瓜強調「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺」，並稱「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

文章最後表示，一個沒有敵人的人，是不會有朋友的，「但憑我父母一生所受之屈，名聲掃地，又何足掛齒？我毛病雖多，但腰板是直的。不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1131205