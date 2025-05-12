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竊賊躲高捷廁所等關站後偷店家5支手機 警鎖定追緝

2025/5/12 12:50（5/12 13:46 更新）
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高雄捷運三多商圈站內一間經營手機買賣及維修的店家，日前遭竊5支手機，價值約新台幣6萬多元，經警方追查鎖定1名男子涉案，持續查緝中。（高雄捷運公司提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月12日
高雄捷運三多商圈站內一間經營手機買賣及維修的店家，日前遭竊5支手機，價值約新台幣6萬多元，經警方追查鎖定1名男子涉案，持續查緝中。（高雄捷運公司提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月12日
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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄捷運三多商圈站一店家日前遭竊5支手機，經警追查鎖定一男子涉案，持續查緝中；高雄捷運公司表示，經查竊賊事先躲廁所內，待關站後行竊，後續將對可能藏身空間加強巡查。

高雄捷運公司今天透過訊息表示，經事後調查，竊賊10日晚間11時許到三多商圈站，並刻意攀爬到一個由外面反鎖、顯示「維修中」廁所內躲藏，待保全人員巡視未被發現後，11日凌晨2時50分許到店家行竊，過程中觸發店家遠端監控畫面，經店家發現後趕忙報警。

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高雄捷運公司指出，警方獲報到場並與站務人員一同搜尋站內，但竊賊得手後已從站內開啟出入口鐵捲門逃逸；後續夜間巡查時，將加強巡查可能遭蓄意藏身空間，避免有心人士蓄意逗留並從事違法行為。

高雄市警察局前鎮分局員警指出，此店家經營手機買賣及維修，店家發現店內有5支手機遭竊，價值約新台幣6萬多元；經警方調閱監視器畫面追查，發現一名頭戴黑色帽子男子涉嫌以徒手等方式竊取手機後離去，將擴大調閱並鎖定涉案人查緝，待將嫌疑人緝捕到案後，將依竊盜罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1140512

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