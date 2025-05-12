車用零件台廠看關稅挑戰 分散市場美墨廠彈性調配

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國總統川普在4月底調降多項「疊加」汽車關稅，車用零配件台廠分析，全球關稅陰影未緩，持續開拓日、韓、歐洲等海外市場分散風險，美國既有廠區和墨西哥廠可彈性出貨，關稅變數將提升消費者採購售後維修市場件（AM）的意願。

車用LED廠聯嘉光電總經理黃昉鈺表示，聯嘉在關稅變數前就已在美國密西根設立生產據點，可因應關稅政策變化，彈性調配密西根廠角色；聯嘉光電墨西哥廠產品不回銷美國，直接出貨給墨西哥廠區車用第1階（Tier 1）客戶，墨西哥廠不受川普關稅影響。

汽車內飾件廠廣華-KY不諱言指出，全球關稅議題陰影仍在，影響廣華-KY部分短期外銷營收，不過對整體營收占比影響有限，墨西哥廠可成為各家車廠客戶就近供應北美地區的新選擇。

在海外布局規劃上，廣華-KY表示，墨西哥廠穩定獲利，產能依據市況擴充；此外，韓國合資公司切入現代集團（Hyundai）一階供應商體系，在日本市場與日系品牌車廠深化合作。

因應川普關稅政策變局，汽車鍛造輪圈廠巧新表示，目前輪框產品主要銷往歐洲市場，美洲地區營收占比僅13%，且多數採用關稅等費用由買方負擔（FOB）方式交易。

巧新內部評估，直接受到關稅影響的比重僅7%，且輪框在整車中的價值粗估占比約2%；巧新指出，若關稅政策實施，對終端產品售價帶來的轉嫁壓力與短期影響有限。

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車門把手AM件與車用鏡頭、超聲波雷達製造商虎山實業預期，受關稅措施影響車價提高外，也會促使延長汽車使用年限，提升原廠零件價格，美國消費者可能會延遲維修或尋找AM替代方案。

傳動系統製造廠倉佑認為，美中關稅政策變化，給全球汽車產業鏈帶來短期挑戰，預期在地化供應鏈的產能配置，將有一波重新洗牌，未來也可預見新車價格提升、帶動二手車市場均價上揚，消費者購買力受壓抑，高里程數與高車齡的二手車需求將增加，對AM件形成結構性業務利多開拓的空間。（編輯：張良知）1140512