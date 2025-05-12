原擬參與白沙屯媽祖遶境 中國泉州富美宮臨時取消

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮表示，原訂今天參與白沙屯媽祖遊庄遶境的中國泉州富美宮為不傷害宗教信仰本意，臨時決定取消，而白沙屯五雲宮也未主動邀請。

白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香昨天在「大媽」回鑾安座後告一段落，依慣例由「二媽」帶領報馬仔、頭旗、陣頭與各神轎遊庄遶境祈福。

自由時報報導，富美宮未經申請，以祖廟名義訪台遶境，實際拜會地方宮廟和宗親會、里長，學者質疑以宗教交流之名，行統戰之實；大陸委員會主任委員邱垂正上午說，紀錄中無富美宮訪台宗教交流申請案，正積極查處是規避審查或虛假申請案。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發接受媒體聯訪表示，進香前聽聞白沙屯五雲宮委員轉述指將有富美宮神尊參與遊庄，但遊庄隊伍出發後，未見中國大陸宮廟。

五雲宮副主委陳睿鈞接受媒體聯訪說，富美宮是透過中華道教民俗文化學會接洽，表達有意訪台交流，非五雲宮邀請。

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陳睿鈞表示，他曾問學會，富美宮董事會成員是否訪台及申請事宜，對方當時稱人員、神尊分開申請，神尊部分已獲核准，就認為是單純宗教活動，開始準備接駕，但昨天臨時接獲學會通知，為避免困擾、傷害宗教信仰本義，取消活動，導致宮內預先準備的花束、物品與餐點等都白費。

五雲宮發出聲明表示，創宮120多年都為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，而單純宗教信仰文化交流，演變為政治色彩是始料未及。（編輯：李明宗）1140512