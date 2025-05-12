永安區興龍橋長期鹽蝕劣化 高市啟動改建估年底發包

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市永安區興龍橋橋體鋼筋混凝土因長期鹽蝕劣化，橋梁檢測評估為危險橋梁須優先改建。市府工務局今天表示，目前已啟動設計，預計年底發包施工，民國116年6月底完工。

高市府工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，永安區興龍橋周遭為魚塭養殖區，為運送漁獲的必要道路，因鄰近海邊長期受海鹽侵蝕，橋體鋼筋混凝土隨氣候及環境交替而逐漸老舊劣化開裂。

新工處表示，興龍橋橋梁經檢測評估為老舊危險橋梁須優先改建，在考量用路人行車安全及因應地方發展需求下，今年編列總經費新台幣5644萬元，目前已啟動設計，預計年底發包施工，116年6月底完工通車。

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新工處說明，原橋梁長度約46公尺、寬約4公尺，改建拓寬至6公尺寬度，兩側引道改善約140公尺長；此橋因橋下出水斷面不足，影響地區排水，且經檢測屬危橋，地方期盼重建，以改善區域排水及交通問題。

新工處指出，橋梁採用預力箱型梁橋型式，施工期間於興龍橋上游處架設鋼便橋作為一般車輛通行，完成後將改善車行空間，增加交通安全措施，並符合水利治理規劃需求，使出水斷面充足確保安全無虞。（編輯：陳仁華）1140512