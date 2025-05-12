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安捷航空完成現金增資 擴充離岸風電維運量能

2025/5/12 13:03（5/12 13:11 更新）
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安捷航空完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，將聚焦4大核心發展主軸，包括擴充離岸風電維運量能等。（安捷航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月12日
安捷航空完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，將聚焦4大核心發展主軸，包括擴充離岸風電維運量能等。（安捷航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月12日
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（中央社記者余曉涵台北12日電）安捷航空今天表示，完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，這次募集的資金將擴充離岸風電的維運量能等4大主軸。

安捷航空今天發布新聞稿表示，完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，展現市場對安捷營運成果與未來發展潛力的高度信心。

安捷航空董事長高健祐表示，策略資金的導入，不僅鞏固安捷的資本結構，更是外界對安捷發展方向的大力肯定，持續強化的核心競爭力，將深化飛航訓練的人才培育優勢，拓展更多元的航空應用，引領國內普通航空產業進入嶄新局面。

高健祐指出，東方風能身為台灣風電維運的領導品牌，除了策略性投資挹注，更帶領安捷進行海空跨域整合，加速打造「海空一體」的高效率服務體系，全面提升離岸風電維運能量。

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擁有豐富綠能與環保投資經驗的永豐證創投，將助力安捷加快資本市場布局，推動永續航空事業的長遠發展；在智慧科技領域深耕多年的宸鴻科技集團，將為安捷注入數位化與智慧化動能，強化航空服務整合力，未來在投入國家韌性的建設上，將扮演不可或缺的關鍵角色。

安捷航空指出，這次增資所募集資金，將聚焦4大核心發展主軸，包括深化飛航訓練、強化空中醫療後送、響應建設國家及政府韌性，並且擴充離岸風電的維運量能，期盼在重點人才培育供給、緊急醫療資源調度、能源與防衛安全等多元領域發揮關鍵影響力。（編輯：李亨山）1140512

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