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光明水力電廠環評再審 強化土石堆管理

2025/5/12 12:48（5/12 13:31 更新）
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環境部12日召開「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。環評委員對於本案設置5處、合計總量達193萬立方公尺的土石堆置場存疑，加強耐震、土石運輸、廢污泥處理等說明、並加強管理，建議本案補充修正後再審。中央社記者張雄風攝 114年5月12日
環境部12日召開「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。環評委員對於本案設置5處、合計總量達193萬立方公尺的土石堆置場存疑，加強耐震、土石運輸、廢污泥處理等說明、並加強管理，建議本案補充修正後再審。中央社記者張雄風攝 114年5月12日
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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天召開大甲溪光明抽蓄水力電廠環評初審。環評委員對於本案設置5處、合計總量達193萬立方公尺的土石堆置場存疑，加強耐震、土石運輸、廢污泥處理等說明、並加強管理，建議本案補充修正後再審。

環境部今天舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。

本案開發單位為台灣電力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部。本案規劃利用既有大甲溪德基水庫為上池， 谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里頭水隧道 （含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組， 總裝置容量610百萬瓦（MW）以下。

環境部（前行政院環境保護署）2022年環評大會決議本案應繼續進行第二階段環境影響評估，待完成相關程序，今年4月完成評估書初稿並提送環境部、今天進行專案小組初審。

台電公司表示，本案利用發電高峰的多餘電力，抽水至上池儲存，電力系統有需求時，將水放到下池帶動發電機發電；由於是利用既有德基、谷關水庫，無須新增壩體，也不涉及大甲溪河道水流變動；施工總工期估約10年。

關於民眾關心鑽炸作業影響，台電表示，工程參考中國大陸、瑞典、美國、德國、瑞士及蘇聯等爆破振動安全標準，評估至舊佳陽聚落（距最近洞口工區約3.6公里）鑽炸作業振動、噪音對聚落無影響；並強調橫坑及隧道洞口將採機械開挖，入洞40公尺後才採用鑽炸工法施作。

環評委員對於本案將設置5處土石堆置場提出許多意見。根據資料，5處土石堆置場總容量約193萬立方公尺，但對於耐震、土石運輸、廢污泥處理等說明並不完整；應具體說明管理計畫，並研提安全措施（含耐震強度）。並確認開發單位承諾，將隧道出口沉沙池或混凝池污泥做為土石堆置場覆土。

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環委提到，因應極端氣候，如強降雨、地震對於水路工程、隧道施工作業等的邊坡滑落對德基、谷關水庫淤積、區域水文及地質的影響，應該提具體環境保護對策，含清淤、區域排水等。

環委建議強化說明隧道工程（開鑿與爆破等）噪音、振動對鄰近區域動物生態的影響及減輕措施；並加強與鄰近部落、社區及相關利害關係人溝通。建議本案補充修正後再審。（編輯：李亨山）1140512

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