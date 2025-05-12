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時力、基進要求收回不當言論 朱立倫批綠營附從

2025/5/12 11:44（5/12 12:23 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發爭議，時代力量、台灣基進等今天要求朱立倫道歉、收回不當言論。朱立倫表示，這些都是民進黨的附從、隨從、尾巴黨，「希望他們能夠好好表現，看賴清德會不會多讓他們有一些工作可以做」。

朱立倫以希特勒比喻賴總統，引發德國在台協會及多國駐台機構關切。時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進等政黨團體，今天上午到國民黨中央黨部外召開記者會，譴責國民黨不當類比納粹歷史。

時代力量黨主席王婉諭表示，朱立倫多次用納粹來比喻當今台灣的政局，但面對歐洲各國用嚴厲的外交詞彙勸戒國民黨，朱立倫卻採用嚴厲的言詞回擊，不少國民黨民代也以離譜言論來護航。

王婉諭說，將當代民主國家、台灣政治現況比擬為納粹，等於是在淡化納粹政權，也等於在告訴大家納粹的罪行沒那麼嚴重，所以德國在台協會才會批判國民黨。她呼籲國民黨嚴正向國際、台灣社會道歉，好好反省對於獨裁一昧的淡化與無感。

台灣基進黨主席王興煥表示，國民黨本身就是個類納粹的政黨，納粹為什麼會成國際民主社會的禁忌，就是因為納粹反對多樣性，國民黨也一直是反對多樣性的政黨。對國民黨而言，納粹不是人類的傷痛，只是政治精算的工具，而國民黨將民主政體與納粹類比，也等於是把納粹除罪化，所以國際才會要介入，因為國民黨踩到紅線。

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面對抗議，國民黨則是在門口設置了喇叭，不斷的播放「我是一隻小小鳥」、「囚鳥」等歌曲，以及擺放過去高雄市長陳其邁將前行政院長江宜樺批評為「希特勒」的照片反制。

朱立倫稍早在陪同國民黨立委李彥秀進行街講時，則受訪表示，些都是民進黨的附從、隨從或者是尾巴黨，「希望他們能夠好好表現，看賴清德會不會多讓他們有一些工作可以做」。（編輯：楊凱翔）1140512

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