湯姆克魯斯親揭「雨人」內幕 歸功妹妹促成與達斯汀霍夫曼合演

（中央社倫敦11日綜合外電報導）要不是妹妹推一把，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）有可能沒有機會與達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）搭檔演出1988年劇情片「雨人」（Rain Man）。

雨人海報。（圖取自維基共享資源，版權屬合理使用）

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，湯姆克魯斯今天在倫敦的英國電影協會（BFI）一場主題廣泛的討論中，提及多部成就他從影事業的作品，並道出他1984年在美國紐約一家餐廳偶遇達斯汀霍夫曼的故事。

當時湯姆克魯斯才拍完雷利史考特（Ridley Scott）的「黑魔王」（Legend），返美後跟妹妹凱斯（Cass）一起上館子，妹妹正好看到了餐廳另一端的達斯汀霍夫曼。

湯姆克魯斯回憶說，果不其然，他抬頭一看，就看到了當時在紐約演出「推銷員之死」（Death of a Salesman）的達斯汀霍夫曼在點外帶。他說，妹妹要他過去跟對方打個招呼，他一開始拒絕，說自己不是那種主動走向前跟人打招呼的人，「但她（那天）很堅持」。

最終，他說，妹妹對他下了通牒：「你如果不去，我就會過去告訴他你是誰。」湯姆克魯斯說他當時不認為達斯汀霍夫曼會知道他是誰，「到時候會真的很丟臉」，但他拗不過妹妹，只好讓步。他回憶說當他走向前，開口說出「不好意思，霍夫曼先生，我是…」，達斯汀霍夫曼馬上說出他的名字：「克魯斯！」

影片來源：Rotten Tomatoes Classic Trailers

達斯汀霍夫曼最後給了這對兄妹「推銷員之死」的票，還邀請他們在表演結束後到後台。湯姆克魯斯說，「我準備離開的時候，他（達斯汀霍夫曼）說了一句『我想跟你拍電影』，我回說『如果可以的話會真的很棒』。」湯姆克魯斯笑著說，事情就是這樣，然後1年過後，對方送來了「雨人」的劇本。

巴瑞李文森（Barry Levinson）執導的「雨人」最後在1989年奧斯卡金像獎頒獎典禮上勇奪最佳影片獎、最佳導演獎，最佳原創劇本獎，達斯汀霍夫曼也因此登上影帝。

湯姆克魯斯將於明天獲頒英國電影協會成就獎。他演藝事業中有不少作品是在英國拍攝，除了「黑魔王」，還包括「大開眼戒」（Eyes Wide Shut）、 「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）和「明日邊界」（Edge of Tomorrow），也包括他「不可能的任務」系列片最新章「最終清算」（The Final Reckoning）。

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當初宣布成就獎得主時，湯姆克魯斯說：「我非常榮幸獲得這項肯定。」

他說：「我在英國拍電影40多年，且沒有停下來的打算。無論是演員、導演、編劇還是劇組人員，英國擁有許多才華洋溢的專業人員，以及世界上最令人驚豔的拍攝景點。我非常感謝英國電影協會對英國電影產業，以及我們共同珍視的這門非凡藝術所做的一切貢獻。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140512