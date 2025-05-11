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安吉為台語劇創作英文插曲 曝媽媽貼心舉動

2025/5/11 17:03（5/11 18:11 更新）
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創作歌手ANGIE安吉（圖）為奇幻輕喜劇「成功路上」創作和演唱英文插曲One Hour，成為這部台語劇中亮點，已數位上架。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月11日
創作歌手ANGIE安吉（圖）為奇幻輕喜劇「成功路上」創作和演唱英文插曲One Hour，成為這部台語劇中亮點，已數位上架。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月11日
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）創作歌手ANGIE安吉為台語劇「成功路上」創作和演唱英文插曲One Hour。安吉說，如果時間只剩1小時，要跟所愛的人享受當下，並透露媽媽地震後默默準備救難包。

唱片公司分享，安吉在為影集「影后」創作插曲後，再為由金鐘獎迷你劇影帝李程彬、金曲獎台語歌王王識賢及金馬獎最佳女配角張詩盈主演的奇幻輕喜劇「成功路上」，創作和演唱全英文插曲One Hour，成為這部台語劇中亮點，已數位上架。

One Hour由安吉與創作人好友桃子A1J合作寫詞，描繪時間與愛交錯時的心境。安吉聽見這首歌的吉他編曲時，最先浮現的念頭是：「我的love language是什麼？」她的答案是「時間」，她說：「時間總在追趕我們，是生命裡最珍貴的事物。」

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安吉思考如果時間只剩下1個小時會怎麼度過，她說：「我會把每分每秒都留給我們，我和我愛的人，因為這是我最後能給的一份愛。」她會選擇和最愛的人們坐在草地上，看著金黃色的夕陽，把壓力與遺憾全部放下，只留下「現在」這個最無價的時刻。

安吉也透露，媽媽從看到311大地震起，就開始準備救難包，默默放在家裡各處，且怕家人擔心，都沒有說做了這些準備，很感謝媽媽的貼心。（編輯：張雅淨）1140511

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