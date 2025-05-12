5月電子期金融期齊漲
2025/5/12 13:55
（中央社台北12日電）台北股市今天上漲214.50點，收21129.54點。5月電子期收1145.10點，上漲12.25點，逆價差3.76點；5月金融期收2019點，上漲12.20點，逆價差8.96點。
5月電子期以1145.10點作收，上漲12.25點，成交370口。
電子現貨以1148.86點作收，上漲13.27點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差3.76點。
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5月金融期以2019點作收，上漲12.20點，成交239口。6月金融期以2007.80點作收，上漲11.20點，成交5口。
金融現貨以2027.96點作收，上漲12.51點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差8.96點。實際收盤價以期交所公告為準。1140512
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