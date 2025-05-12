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中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025/5/12 04:32
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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）中國和美國在瑞士日內瓦閉門進行為期兩天的貿易談判結束，中國國務院副總理何立峰今天表示，取得「重大進展」。

法新社報導，何立峰在日內瓦告訴記者，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的會談氛圍坦誠、深入、具有建設性，取得實質性進展。這與美國代表團稍早針對會談所作發言類似。

貝森特稍早告訴媒體：「很高興向大家報告，在這場非常重要貿易談判中，美國和中國已經取得實質性進展。」

何立峰指出，中美雙方將儘快敲定有關細節，並且將於明天發布會談達成的聯合聲明。

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兩大經濟體致力緩和貿易緊張之際，何立峰指出，北京和華府在會談中已經同意建立中美經貿「磋商機制」。

商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說明，在這個機制下，可「就貿易和商業議題進行定期和不定期溝通」。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140512

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貝森特
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